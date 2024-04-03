Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين "لأن الفشل لن يغتفر"
lebanon 24
03/04/2024 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: نأمل أن يسهم قرار مجلس الأمن في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/04/2024 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تدعو المجتمع الدولي لبذل الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر بالأرواح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/04/2024 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"الجزيرة": نواجه عدوا لديه قبضة حقيقية على معاقل القرار بالغرب وهو ما لا تملكه الدول العربية
lebanon 24
03/04/2024 15:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:23 | 2024-04-03
08:22 | 2024-04-03
08:13 | 2024-04-03
08:10 | 2024-04-03
08:05 | 2024-04-03
07:50 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24