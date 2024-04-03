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الحكومة الفرنسية: أفشلنا اعتداء إرهابيا كان على وشك أن ينفذ خلال عطلتي نهاية الأسبوع والفصح (الحدث)

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:19
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