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وزير الخارجية البلجيكي: سنناقش جدوى تمويل بقيمة 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:43
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