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قناة الكنيست: عائلات أسرى محتجزين في غزة تعترض وتقطع جلسة للكنيست وتصرخ للمطالبة بالإفراج عن أبنائها (الجزيرة)

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:48
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