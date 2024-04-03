Advertisement

أخبار عاجلة

"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.8% في 2024 بقيادة القطاع غير النفطي (الشرق)

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة السعودية في روسيا تطلب من المواطنين السعوديين في موسكو "توخي الحذر" (الشرق)
lebanon 24
03/04/2024 15:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إستهداف منازل يتحصن فيها جنود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي
lebanon 24
03/04/2024 15:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تعذر رؤية هلال رمضان في "مرصد تمير" في السعودية (الشرق)
lebanon 24
03/04/2024 15:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر لـ"الشرق": قوافل المساعدات الإنسانية تمتد من العريش وحتى رفح بانتظار دخولها إلى القطاع
lebanon 24
03/04/2024 15:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:23 | 2024-04-03
08:22 | 2024-04-03
08:13 | 2024-04-03
08:10 | 2024-04-03
08:05 | 2024-04-03
07:50 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24