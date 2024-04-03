Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: مستشار الأمن القومي الأميركي يؤجل رحلته إلى السعودية التي كان من المقرر القيام بها اليوم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي يبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليين أنّ ثمة شروطا إنسانية تسبق الهجوم البري في رفح
lebanon 24
03/04/2024 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: غانتس أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/04/2024 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي رفض الخطة التي قدّمها المسؤولون الإسرائيليون بشأن رفح
lebanon 24
03/04/2024 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيدف: أوكرانيا هي روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/04/2024 19:49:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:45 | 2024-04-03
12:38 | 2024-04-03
12:36 | 2024-04-03
12:19 | 2024-04-03
12:16 | 2024-04-03
12:10 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24