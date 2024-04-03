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نصر الله: الحرب قائمة منذ 6 أشهر والعدو لا يستجيب لأي دعوة دولية أو قانون دولي

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:16
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