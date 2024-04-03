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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحث مع وزير الخارجية الإسباني آخر مستجدات الحرب في قطاع غزة واتساعها إلى دول أخرى (الجزيرة)

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:31
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