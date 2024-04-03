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رئيس الحكومة الإسبانية: أذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن عليه وقف الحرب

Lebanon 24
03-04-2024 | 11:03
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