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رئيس وزراء قطر: الخلاف الرئيسي بمفاوضات وقف النار في غزة هو "عودة النازحين"

Lebanon 24
03-04-2024 | 11:32
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