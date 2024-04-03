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خبراء الأمم المتحدة: نحث الدول الأعضاء على استخدام كل سلطاتها لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:07
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