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الأمم المتحدة تعلق الحركة في غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم الوضع الأمني بعد مقتل موظفين بمنظمة وورلد سنترال كيتشن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:38
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