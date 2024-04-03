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غانتس: الاتفاق مع السعودية والوصول إلى تحالف يدير الأمور في غزة هو أمر قابل للتحقيق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:45
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