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واشنطن أبلغت دولة عربية أن إسرائيل تعهدت بفتح كافة المعابر البرية وإدخال المساعدات لغزة بحال الموافقة على إنشاء قوة عربية مشتركة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-04-2024 | 14:33
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