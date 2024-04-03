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القناة 13 الإسرائيلية: سوناك قال لنتنياهو إنه دون زيادة المساعدات سيضطر لإعلان أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي

Lebanon 24
03-04-2024 | 15:22
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