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إعلام إيراني: وزير الخارجية قال لبوريل إن واشنطن ستكون مسؤولة عن توسع رقعة الصراع في المنطقة (الحدث)

Lebanon 24
03-04-2024 | 15:23
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