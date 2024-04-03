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موقع واللا الإسرائيلي: السلطات بمنطقة غوش دان وسط إسرائيل تدرس فتح الملاجئ العامة مع تزايد التهديدات

Lebanon 24
03-04-2024 | 17:01
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