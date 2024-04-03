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الشرطة السورية: معلومات أولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى وفاته في دمشق

Lebanon 24
03-04-2024 | 18:02
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