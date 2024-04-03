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أخبار عاجلة
الغارديان: أكثر من 600 محام بريطاني يطالبون في رسالة للحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
Lebanon 24
03-04-2024
|
18:54
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