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جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف البنية التحتية في أنحاء متفرقة من مدينة جنين

Lebanon 24
03-04-2024 | 18:57
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