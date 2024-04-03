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إعلام حكومي إيراني: انتهاء الاشتباكات مع مسلحين هاجموا نقطتين عسكريتين جنوب شرق البلاد

Lebanon 24
03-04-2024 | 19:45
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