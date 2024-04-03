Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء كندا: إسرائيل ملزمة بضمان سلامة عمال الإغاثة والعالم يستحق تفسيرا بشأن ما حدث في غزة

Lebanon 24
03-04-2024 | 23:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: على إسرائيل أن تشرح كيف وقع الحادث المأسوي الذي أصاب عمال الإغاثة في غزة
lebanon 24
04/04/2024 15:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: على إسرائيل التحقيق بمقتل عمال الإغاثة في غزة وهناك أسئلة بحاجة لإجابة (العربية)
lebanon 24
04/04/2024 15:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: مقتل أحد مواطنينا بقصف إسرائيلي أثناء إيصاله الطعام للمدنيين بغزة غير مقبول إطلاقا
lebanon 24
04/04/2024 15:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الإسبانية: أذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن عليه وقف الحرب
lebanon 24
04/04/2024 15:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:20 | 2024-04-04
08:11 | 2024-04-04
08:11 | 2024-04-04
07:54 | 2024-04-04
07:49 | 2024-04-04
07:48 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24