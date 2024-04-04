Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الدنماركي: فشل صاروخي يغلق حركة الشحن في مضيق الحزام الكبير (الشرق)

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: الجيش يقول إنه قتل أحد عناصر حركة الجهاد في الضفة الغربية (الشرق)
lebanon 24
04/04/2024 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: الجيش السوداني يسير نحو إنهاء الحرب وسنحتفل قريبا بالنصر (الشرق)
lebanon 24
04/04/2024 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اوكرانيا تخفّض سنّ التّجنيد في الجيش بعد الإنخفاض الكبير في تدفّق المقاتلين المتطوّعين
lebanon 24
04/04/2024 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نحقق في سقوط هدف جوي مشبوه خارج أراضينا من الاتجاه الشمالي الشرقي لإيلات (الجزيرة)
lebanon 24
04/04/2024 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:32 | 2024-04-04
12:31 | 2024-04-04
12:19 | 2024-04-04
11:47 | 2024-04-04
11:35 | 2024-04-04
11:19 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24