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سي إن إن عن مصدر: مكالمة بايدن مع نتنياهو لم تكن مقررة مسبقا بل تم ترتيبها بعد حادثة موظفي المطبخ المركزي (الجزيرة)

Lebanon 24
04-04-2024 | 09:53
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