البطريرك الراعي يلتقي في هذه الأثناء وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ترافقه مديرة الإدارة المشتركة والأحوال الشخصية بالتكليف نجوى سويدان فرح (ام تي في)

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