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إسبانيا: الاتحاد الأوروبي قد يُعيد تقييم العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون

Lebanon 24
04-04-2024 | 11:04
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