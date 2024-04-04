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البيت الأبيض: بايدن أوضح أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة التهديدات الإيرانية
Lebanon 24
04-04-2024
|
13:46
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