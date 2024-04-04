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بلينكن: الأولوية الأولى في غزة هي لحماية المدنيين وضمان أمن فرق الإغاثة وعلى إسرائيل أن تكون على مستوى الحدث

Lebanon 24
04-04-2024 | 13:52
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