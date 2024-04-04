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"سي ان ان" عن مسؤولين: رغم مخاوف الإدارة واشنطن وافقت على نقل أكثر من 2000 قنبلة إلى إسرائيل

Lebanon 24
04-04-2024 | 13:57
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