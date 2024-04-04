Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن "القناة 14 الإسرائيلية": رئيس الأركان يُقرّر تنحية قائد لواء "الناحال" وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة

Lebanon 24
04-04-2024 | 16:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقرر تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة
lebanon 24
05/04/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي "يعتذر" بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة بقصف إسرائيلي في غزة (العربية)
lebanon 24
05/04/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "وورلد سنترال كيتشن"
lebanon 24
05/04/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 13 الإسرائيلية": رئيس الشاباك حثّ القيادة السياسية على ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن القيود في القدس خلال شهر رمضان
lebanon 24
05/04/2024 02:18:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2024-04-04
18:57 | 2024-04-04
18:56 | 2024-04-04
18:55 | 2024-04-04
18:54 | 2024-04-04
18:37 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24