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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغّر يوافق على فتح معبر إيرز إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
04-04-2024 | 17:49
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