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أكسيوس عن هاريس: بايدن أوضح أن واشنطن لن تترك إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن إذا لم يتغير نهجها فسنغير نهجنا

Lebanon 24
04-04-2024 | 18:19
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