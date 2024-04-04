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بن غفير: من المؤسف أنه بدلا من الدخول لرفح هناك من يفضل الانخراط في إدخال معدات إلى غزة تنتهي في أيدي حماس

Lebanon 24
04-04-2024 | 18:32
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