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كيربي: واشنطن تراجع تقارير عن احتمال استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في قصف غزة

Lebanon 24
04-04-2024 | 18:55
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