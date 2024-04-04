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كيربي: واشنطن تراجع تقارير عن احتمال استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في قصف غزة
Lebanon 24
04-04-2024
|
18:56
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