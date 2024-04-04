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وسائل إعلام فلسطينيّة: إصابات بالاختناق بين المصلين بعد إطلاق قنابل غاز عبر مسيّرة في باحات الأقصى
Lebanon 24
04-04-2024
|
23:30
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