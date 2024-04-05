وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية يسرائيل كاتس: "أرحب بتوضيح الولايات المتحدة أن أي وقف لإطلاق النار في غزة سيكون مشروطاً بتحرير المخطوفين"

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