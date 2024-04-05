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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين وتعتدي على مصلين بعد صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 00:38
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