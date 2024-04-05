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هآرتس عن مسؤولين أمنيين: الولايات المتحدة أبطأت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة الماضية (العربي)

Lebanon 24
05-04-2024 | 01:46
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