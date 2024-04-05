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إغلاق 28 ممثلية دبلوماسية إسرائيلية حول العالم إثر تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-04-2024 | 01:48
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