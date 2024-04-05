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وزيرة الخارجية البلجيكية: سنصوت بنعم على القرارات الثلاثة المتعلقة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان

Lebanon 24
05-04-2024 | 02:48
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