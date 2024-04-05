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الأونروا: الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى نزوح أكثر من 75% من السكان وتدمير نحو 62% من المنازل

Lebanon 24
05-04-2024 | 02:49
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