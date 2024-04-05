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رئيس الوزراء الياباني: التعاون مع الفلبين والولايات المتحدة مهم جدا للازدهار الاقتصادي ولردع التهديدات بالمنطقة (الشرق)
Lebanon 24
05-04-2024
|
02:56
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