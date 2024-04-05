Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: أشيد بالولايات المتحدة لتوضيحها أن أي وقف لإطلاق النار مشروط بإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
05-04-2024 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: أشيد بالولايات المتحدة لتوضيحها أن أي وقف لإطلاق النار مشروط بإطلاق سراح الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
05/04/2024 12:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية يسرائيل كاتس: "أرحب بتوضيح الولايات المتحدة أن أي وقف لإطلاق النار في غزة سيكون مشروطاً بتحرير المخطوفين"
lebanon 24
05/04/2024 12:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: تحدثت أمس مع نظيري الإسرائيلي بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
05/04/2024 12:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الاسرائيلية: من المتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، وتدعو فيه إلى وقف إطلاق النار دون جعله مشروطاً بإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
05/04/2024 12:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:07 | 2024-04-05
05:00 | 2024-04-05
04:59 | 2024-04-05
04:53 | 2024-04-05
04:45 | 2024-04-05
04:42 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24