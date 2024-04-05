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وكالة الأنباء البولندية: الخارجية البولندية تستدعي السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:00
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