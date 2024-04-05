Advertisement

أخبار عاجلة

إيهود أولمرت: يجب وقف الحرب في غزة فورا وإعادة المخطوفين وسيكون مكسب إسرائيل أكبر بكثير من الاستمرار فيها (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ عن أولمرت: على نتنياهو وقف الحرب والتركيز على خطة تمكن الجيش الإسرائيلي من مغادرة غزة ودخول قوات دولية (الجزيرة)
lebanon 24
05/04/2024 17:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت: إسرائيل ستواجه عواقب وخيمة إذا أرسلت قوات إلى رفح (الجزيرة)
lebanon 24
05/04/2024 17:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: قرار إقالة ضباط كبار بسبب حادث عمال الإغاثة تخلِ عن الجنود في خضم الحرب وخطأ فادح يدل على الضعف (الجزيرة)
lebanon 24
05/04/2024 17:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب ويديرها ليس من أجل إنقاذ المختطفين المحتجزين في غزة وإنما من أجل إنقاذ نفسه (الجزيرة)
lebanon 24
05/04/2024 17:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:16 | 2024-04-05
10:16 | 2024-04-05
10:14 | 2024-04-05
10:14 | 2024-04-05
10:12 | 2024-04-05
10:10 | 2024-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24