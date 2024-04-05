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مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد مشروع قرار بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير (الشرق)

Lebanon 24
05-04-2024 | 06:35
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