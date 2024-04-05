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الجيش الإسرائيلي: تقرر تنحية قائد إسناد برتبة رائد وضابط برتبة عقيد نتيجة التحقيق الداخلي الذي أجريناه (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 06:39
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