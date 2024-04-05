وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: قرار إقالة ضباط كبار بسبب حادث عمال الإغاثة تخلِ عن الجنود في خضم الحرب وخطأ فادح يدل على الضعف (الجزيرة)

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