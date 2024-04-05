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تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي: مروحية عسكرية قتلت الإسرائيلية أفرات كاتس في 7 تشرين الأول وجثتها محتجزة في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 07:42
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